رئيس «COP28» ينال جائزة القيادة من أسبوع «سيرا» للطاقة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28)) ، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ((COP28)) على تعزيز جهود خفض الانبعاثات عالمياً لإنجاز عمل مناخي فعال يسهم في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

جاء ذلك بمناسبة تكريم معاليه خلال أسبوع ((سيرا)) للطاقة لدوره كشخصية قيادية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تلقى ((جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة)) تقديراً لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالمياً في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، الذي كان إنجازاً مهماً في العمل السياسي متعدد الأطراف، حيث وضع مساراً واضحاً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.

وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته عن بُعد في فعاليات أسبوع سيرا: ((نيابة عن قيادة دولة الإمارات وشعبها، يسرني قبول هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لـ((اتفاق الإمارات)) التاريخي)).

وأكد معاليه أن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، والتركيز على احتواء الجميع، وروح الشراكة خلال ((COP28))، كانت عوامل أساسية في التوصل إلى ((اتفاق الإمارات))، الذي قدم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل اتفاق كافة الأطراف لأول مرة على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، والالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

توحيد الجهود

وأشار معالي سلطان الجابر إلى أن ((اتفاق الإمارات)) نجح، برغم التوترات والخلافات العالمية، في توحيد جهود كافة الدول لتحقيق تقدم ملموس واستثنائي في مجال العمل المناخي، وتغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تغلبت منظومة العمل متعدد الأطراف على الخلافات الجيوسياسية لتنتج اتفاقاً غير مسبوق على إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأضاف معاليه أن الشمول كان سبباً أساسياً في نجاح ((COP28))، الذي حرصت رئاسته على احتواء الجميع وضمان مشاركة كافة الأطراف والمعنيين في المفاوضات المناخية والترحيب بمساهماتهم في الحلول المطلوبة.

مرحلة جديدة

وأكد معاليه ضرورة الشمول واحتواء ومشاركة الجميع كأساس لإيجاد الحلول المناخية المطلوبة. ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك، وبعد نجاح معاليه في هذه المهمة، تم تدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي وتوجه جديد لمؤتمرات الأطراف في المستقبل.

وخلال السنوات العشر الماضية، قام أسبوع ((سيرا)) للطاقة الذي تنظمه شركة ستاندرد أند بورز غلوبال بتكريم عدد من أبرز المسؤولين العالميين تقديراً لشخصياتهم القيادية وجهودهم، منهم ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وجاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وإنريكي بينيا نييتو، الرئيس السابق للمكسيك.

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