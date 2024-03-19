الإمارات و«المطبخ المركزي العالمي» يكملان توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة

أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي عن استكمالهما بنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.

وانطلقت المهمة التي سميت بعملية ((سفينة)) من قبرص ورست قرب ساحل غزة، والتي تمت بالتعاون مع منظمة ((أوبن آرمز)) وبدعم من حكومة قبرص، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ أكتوبر الماضي.

وتم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة أمس، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإيرين جور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن): ((ممتنون لهذا التعاون الوطيد بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي ساهم في نجاح جهودنا الأخيرة)).

وحملت أول شحنة بحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات، كما يتم إعداد 240 طناً إضافياً لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.

وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر، ما يزيد على 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة، كما يعملون باستمرار لمواجهة التحديات والاحتياجات المختلفة، حيث تمثل جهود المطبخ المركزي العالمي أكثر من 60 % من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.

وحتى الآن، قامت الإمارات بإيصال 21.000 طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.

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