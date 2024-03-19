«الهلال الأحمر الإماراتي» تدشن «أسبوع الخير الطبي» في اليمن

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مخيم ((أسبوع الخير الطبي)) بمركز المحور الطبي بربوة خلف بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية والذي تتواصل خدماته حتى 25 مارس الجاري بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل.

وحضر حفل التدشين الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل والدكتور عمر سعيد الصبان، مدير دائرة المنظمات الصحية بمكتب الصحة بالمحافظة وشوقي كرامة التميمي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمهندس حامد سالم قوايا مشرف مشاريع الهيئة بالمحافظة إضافة إلى الدكتورة سهير قنزل مديرة مركز المحور الطبي وعدد من الأطباء والمختصين.

خدمة المواطنين

وعبر الجمحي خلال الحفل عن سعادته بافتتاح مخيم ((أسبوع الخير الطبي)) الأمر الذي يصب في صالح خدمة المواطنين عبر تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة ومكتب الصحة وأعرب عن أمله في تواصل مثل هذه المبادرات الإنسانية الإماراتية التي تعزز الرعاية الصحية وتحسن جودة الحياة للسكان.

التزام مستمر

من جانبها، أعربت الدكتورة سهير قنزل مديرة المركز، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع، وأكدت أن هذا المخيم يعكس الالتزام المستمر للهيئة بتقديم الدعم الطبي والإنساني للمحتاجين والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن المخيم يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للسكان بما فيها معاينة المرضى والفحوصات الطبية وتقديم الأدوية مجاناً. ونوهت بهذا المشروع الإنساني الرائد الذي يعكس التزام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للأهالي في محافظة حضرموت وغيرها من المحافظات. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد أنشأت ((مركز المحور الطبي)) خلال عام 2018 وقامت خلال عام 2024، بإعادة تدشينه بعد إعادة تأهيله وتوسعته وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة حتى يتمكن من تقديم خدماته الصحية للمواطنين بشكل مجاني ومن المتوقع أن يشهد أسبوع الخير الطبي إقبالاً كبيراً من السكان المحليين الذين يحتاجون للخدمات الطبية الأساسية.

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