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«تريندز» يطلق نسخة محدثة من موقعه الإلكتروني

3/19/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إطلاق نسخة محدثة من موقعه الإلكتروني ومنصة ((تريندز المعرفة))، لتحقيق رؤيته العالمية، وتعزيز المعرفة ونشر ثقافة البحث العلمي، وتعزيز الوصول إلى محتواه.

تتميز النسخة الجديدة من الموقع بتصميم عصري مبتكر يواكب أحدث المعايير التكنولوجية، ويقدم الموقع شرحاً وافياً عن ((تريندز)) وأهدافه ورؤيته ورسالته العالمية، كما يتيح الاطلاع على مجالس ((تريندز)) العلمية والأكاديمية والاستشارية، وأبرز الشخصيات التي شاركت في فعالياته وأنشطته.

ويتميز الموقع أيضاً بأنه متوافق مع جميع الأجهزة الذكية، ويتضمن محتوى غنياً ومتنوعاً باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية البحث عن المعلومات بسهولة، والمشاركة في المناقشات والحوارات.

وأعلن ((تريندز)) أيضاً عن تحديث منصة ((تريندز المعرفة)) لتقديم محتوى غني ومتنوع بأساليب وقوالب عديدة، إذ توفر محتوى مقروءاً ومرئياً يركز على التقارير والدراسات وعروض الكتب في شتى المجالات.

وتهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين ((تريندز)) ومجتمع الباحثين والأكاديميين، وتوفير منصة تفاعلية لمشاركة الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا والتحديات، إضافة إلى قاعدة معرفية موثوقة من المعلومات والبيانات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن هذه الخطوات التطويرية جاءت في إطار استراتيجية المركز ورؤيته العالمية وأهدافه المستقبلية، مشدداً على أهمية المعرفة في التقدم والتطور للمجتمعات.

وأضاف أن تحديث الموقع و((تريندز المعرفة)) جاء أيضاً ليؤكد شعار تريندز ((نستشرف المستقبل بالمعرفة))، والذي يعكس التزام المركز بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تساعد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للبحث العلمي

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