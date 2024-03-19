تعاون بين «محاكم» و«غرف» دبي لتطوير الخدمات القانونية والاقتصادية

عقدت محاكم دبي برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وذلك لتعزيز التعاون بين الجهتين وتطوير الخدمات القانونية والاقتصادية في إمارة دبي.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، التزام محاكم دبي بتقديم العدالة بكفاءة وشفافية، وتعزيز الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على استعراض الرؤية والرسالة والأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

وفي إطار تطوير البنية التحتية القانونية والاقتصادية، تم استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دبي، بما يضمن توفير بيئة قانونية واقتصادية ملائمة للنمو والازدهار، وتعكس هذه الخطوة التزام الجهات في دبي بتعزيز التعاون وتحسين البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لسكان الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز