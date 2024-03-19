الحكام يواصلون تقبّل التهاني بشهر رمضان المبارك

يواصل أصحاب السمو حكام الإمارات تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر، وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ووفد من البلدية، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ((برجيل القابضة)).

تهانٍ

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

تبريكات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة والمستشار حميد علي مصبح المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، والمواطنين أبناء القبائل ورؤساء ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ورجال الأعمال والتجار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

ضيافة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومعالي الوزراء، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن، والخير، والبركات.

مأدبة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، أوليفر كريستيان، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، والمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليمن، والبركات. وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر الفضيل.

استقبال

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، كما حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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