محمد بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة لتخفيف معاناة غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، والتي تخدم رؤاهما ومصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وألمانيا.

كما بحث سموه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

وتناول الجانبان في هذا السياق الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري ((أمالثيا)) في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية تعزيز المبادرة التي تعد جزءاً رئيساً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع الطرق المتاحة جواً وبراً وبحراً.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم.

وشدد سموه على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في القطاع وإنهاء معاناتهم بجانب تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس ((حل الدولتين)) كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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