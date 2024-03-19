«فارماتريد» تواصل التوسع وتفتتح مركزاً لوجستياً في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، وشركة فارماتريد، ومقرها دبي، عن افتتاح مركز أبوظبي اللوجستي التابع لشركة فارماتريد.

وطورت شركة فارماتريد المركز اللوجستي الجديد ضمن خطتها لتأمين مخزون كافٍ من الأدوية والأجهزة الطبية في دولة الإمارات وسهولة توزيعها لخدمة قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة.

وتُعد فارماتريد من أكبر الشركات في قطاع الرعاية الصحية ونجحت على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية في توسيع نشاطها بشكل كبير منذ افتتاح مركزها اللوجستي في مجمع دبي للاستثمار 1، إلى أن توجت الشركة جهودها مؤخراً بافتتاح مركز لوجستي جديد في كيزاد.

ويقع مركز فارماتريد اللوجستي ضمن المرحلة الخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد، والتي تضم مرافق تخزين ومستودعات جاهزة عالية الجودة مزودة بتقنيات حديثة وأنظمة دقيقة للتحكم بدرجة الحرارة، وتمتاز بتصميمها المرن القابل للتعديل والتوسع لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية وتعزيز الكفاءة اللوجستية.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: ((تُعد فارماتريد من أبرز الشركات في مجال توزيع الأدوية والأجهزة الطبية، ونحن في كيزاد نرحب بالشركات الواعدة وندعمها بالعديد من المزايا التنافسية ونوفر لها بنية تحتية متطورة والمناخ الملائم للنمو والتوسع بشكل أكبر في المستقبل ضمن منظومتنا المتكاملة)).

وقال كونستانتينوس بيتريديس، الشريك الإداري - فارماتريد: ((هذا المركز اللوجستي في كيزاد سيعزز قدرتنا على تزويد القطاع الصحي في أبوظبي والعين بالمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية؛ ونسعى في المرحلة القادمة إلى المزيد من التوسع وتأمين مخزون كافٍ من المنتجات في موقع قريب من عملائنا لضمان وصولها إليهم في أسرع وقت وبأسعار تنافسية)).

وتأسست شركة فارماتريد عام 1977، بالشراكة بين حسين النويس وكونستانتينوس بيتريديس، وهي شركة متخصصة في توزيع مجموعة شاملة من المنتجات الطبية والصيدلانية في الإمارات لأكثر من 30 شركة رائدة ومتعددة الجنسيات في مجال الرعاية الصحية. وتتألف مجموعة فارماتريد من خمس شركات تابعة وهي ((فارماتريد)) و((سيميد)) و((ميديسينال)) و((كوميونيتي هيلث سوليوشنز))، تعمل جميعها في مجالات مختلفة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

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