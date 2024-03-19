سوق دبي يتماسك فوق 4250 نقطة بدعم سهمي «إعمار»

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم سهمي ((إعمار))، حيث ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.4% وسهم إعمار العقارية بنسبة 0.24%، ليغلق مؤشر السوق عند 4272.76 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.06%.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على ما يقارب نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((إعمار للتطوير)) و((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة ناهزت 154.9 مليون درهم، تعادل 45.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 338.6 مليون درهم.

وقاد سهم ((بي أتش أم كابيتال)) ارتفاعات 16 سهماً بالسوق مرتفعاً 9.7%، وصعدت في سوق دبي أسهم ((اكتتاب القابضة)) 2.7%، و((جي إف إتش المالية)) 1.9%، و((ديار للتطوير)) 1.66%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 144.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 88.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.13% إلى مستوى 9259.11 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.5 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 81.5 مليون درهم، ثم ((إي آند)) بسيولة 63.1 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 15%، وبالمز الرياضية 6.98%، وبنك رأس الخيمة الوطني 6.6%، وسوداتل للاتصالات 2.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 975.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و338.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 348.7 مليون سهم عبر تنفيذ 24.05 ألف صفقة.

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