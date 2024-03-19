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برنامج حوافز أوزبكستاني لوكلاء السفر في الإمارات

3/19/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق المركز الوطني للعلاقات العامة في أوزبكستان، برنامجاً حصرياً محدود الإصدار ومصمماً خصيصاً لوكلاء السفر في دولة الإمارات بهدف الترويج لباقات العطلات في أوزبكستان بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد القادمة.

ويسلط هذا البرنامج الضوء على أهمية سوق الإمارات بالنسبة للسياحة في أوزبكستان وتهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في البلاد. توفر عطلة عيد الفطر السعيد، فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء والأفراد لاستكشاف عجائب أوزبكستان. ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بتجربة السفر وتسهيل السفر وتشجيعه خلال هذه الفترة الاحتفالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للعلاقات العامة في أوزبكستان: ((نحن سعداء بهذه النسخة الحصرية المحدودة من برنامج الحوافز لوكلاء السفر في دولة الإمارات للترويج لباقات العطلات في أوزبكستان بمناسبة عيد الفطر السعيد. وتفتخر أوزبكستان بمجموعة متنوعة من عوامل الجذب، بدءاً من المناظر الطبيعية ووصولاً إلى نسيجها الثقافي المفعم بالحياة، ونعتقد أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من المسافرين على استكشاف جمال بلادنا خلال موسم العطلات القادم)).

وتعد أوزبكستان، المشهورة بمدنها القديمة ومواقع التراث العالمي لليونسكو ومأكولاتها الشهية اللذيذة، بتوفير تجربة لا تنسى للمسافرين من جميع الأعمار.

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