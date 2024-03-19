«أودي» تكشف عن «كيو 6 إي ترون» مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية

كشفت شركة أودي الألمانية للسيارات النقاب عن سيارتها الكهربائية التي طال انتظارها ((كيو 6 اي ترون)) على أمل استعادة زخم العلامة التجارية المتعثرة بسيارة فارهة متعددة الاستخدامات، في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

وصممت السيارة، التي يبلغ سعرها 74700 يورو (81315 دولاراً)، على نفس أساس سيارة بورش الكهربائية ((ماكان))، وتم تزويدها بتكنولوجيا الشحن السريع التي تعيد البطارية إلى مستوى شحن 80% في 20 دقيقة فقط، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل يتم صنعها في مقر أودي وذلك بعد مشكلات برمجية تسببت في تأخير طرحها عامين.

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