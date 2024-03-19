تراجع الذهب وسط ترقب لمؤشرات «المركزي» الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمزيد من الإشارات عن موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2156.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2159.80 دولاراً.

وصعد الدولار 0.2 في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً ما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومع توقعات كبيرة أن يبقي الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد يومين ويختتم الأربعاء، تترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه. سي. إم للتجارة ((يظل الذهب فوق مستوى الدعم عند 2150 دولاراً للأوقية، وما دام أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير اعتماداً على تصريحات رئيس الاحتياط الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع)).

وأضاف ((إذا ركز الاحتياط الاتحادي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومتانة سوق العمل، يمكننا أن نشهد تضاؤل بعض تلك الآمال بخفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد نرى نوعاً من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض ​​على المدى القصير)).

وانخفضت أسعار الذهب واحداً في المئة الأسبوع الماضي بعدما أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير وزيادة أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، ما أحبط الآمال بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان أمس نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وإجراءات أخرى كانت ضمن سياسته غير التقليدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 24.92 دولاراً للأوقية، كما نزل البلاتين 0.8 في المئة إلى 905.18 دولارات وهوى البلاديوم 2.8 في المئة إلى 1003.75 دولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز