بنك اليابان ينهي سياسة أسعار «الفائدة السلبية» في تحول تاريخي

أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقوداً.

ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة بأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاماً، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى لتكاليف الاقتراض كما يقول محللون.

ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.

وحدد البنك سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي في بيانه على ضرورة الانتباه لتحركات الاقتصاد والأسعار في اليابان، وأن ((الشروط المالية المناسبة)) ستتواصل في الوقت الراهن.

وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.

وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.

وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف ((مرجعي)) نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.

لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة ((بالنسب نفسها تقريباً)) للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول ((ارتفاع سريع)) للمردود على المدى الطويل.

وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان ((سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة)). وأضافت ((لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية))، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.

وأوضحت ((نحن لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري)).

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس أو أبريل.

وكانت السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي الياباني مختلفة عن البنوك المركزية الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة بشدة خلال العامين الماضيين لكبح جماح التضخم الناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية.

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