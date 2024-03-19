أسهم العقارات اليابانية ترتفع بدعم زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً

حققت أسهم شركات العقارات في اليابان ارتفاعات كبيرة، بعد رفع البنك المركزي الياباني لمعدل الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً.

وذكرت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء أن أسهم شركات العقارات بمؤشر توبكس ارتفعت بنسبة 4.5%، فيما يعد أكبر مكسب تحققه الأسهم منذ مارس 2022. وقد أعلن بنك اليابان المركزي رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر في المئة و0.1% لينهي سنوات من الفائدة السلبية في البلاد.

وبحسب المحللين، يشير تغيير سعر الفائدة إلى بدء تطبيع السياسة النقدية، رغم أن ذلك قد يتم بطريقة بطيئة.

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