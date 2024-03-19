أسهم العقارات اليابانية ترتفع بدعم زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت أسهم شركات العقارات في اليابان ارتفاعات كبيرة، بعد رفع البنك المركزي الياباني لمعدل الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً.
وذكرت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء أن أسهم شركات العقارات بمؤشر توبكس ارتفعت بنسبة 4.5%، فيما يعد أكبر مكسب تحققه الأسهم منذ مارس 2022. وقد أعلن بنك اليابان المركزي رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر في المئة و0.1% لينهي سنوات من الفائدة السلبية في البلاد.
وبحسب المحللين، يشير تغيير سعر الفائدة إلى بدء تطبيع السياسة النقدية، رغم أن ذلك قد يتم بطريقة بطيئة.
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