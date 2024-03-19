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طيران الإمارات تستأنف رحلات «العملاقة» للرياض بأبريل

3/19/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد ((طيران الإمارات)) لاستئناف رحلات الطائرة العملاقة ((إيرباص A380)) إلى مدينة الرياض في أبريل المقبل بعد 4 سنوات من التوقف، لتكون بذلك أقصر رحلة للعملاقة في 2024، بحسب بيانات ((سيمبلي فلاينغ)) المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشفت البيانات أن طائرة ((إيرباص A380)) ستحل محل الطائرة 777-300ER، حيث ستوفر عملية المبادلة حوالي 40 % من المقاعد الإضافية للبيع لكل مغادرة هذا الصيف (بما في ذلك الدرجة الأولى ورجال الأعمال)، مما يمكنها من الاستفادة من الطلب في موسم الذروة.

وعند تدشين هذه الرحلة ستكون الرياض الوجهة الثالثة في الشرق الأوسط التي تصل إليها العملاقة بعد كل من عمان وجدة. وكانت طيران الإمارات قد استخدمت الطائرة العملاق ذات الطابقين إلى الرياض بين 29 أبريل 2019 و22 مارس 2020. وسيرحب المطار بعودتها في 1 أبريل.

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