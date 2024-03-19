طيران الإمارات تستأنف رحلات «العملاقة» للرياض بأبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد ((طيران الإمارات)) لاستئناف رحلات الطائرة العملاقة ((إيرباص A380)) إلى مدينة الرياض في أبريل المقبل بعد 4 سنوات من التوقف، لتكون بذلك أقصر رحلة للعملاقة في 2024، بحسب بيانات ((سيمبلي فلاينغ)) المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.
وكشفت البيانات أن طائرة ((إيرباص A380)) ستحل محل الطائرة 777-300ER، حيث ستوفر عملية المبادلة حوالي 40 % من المقاعد الإضافية للبيع لكل مغادرة هذا الصيف (بما في ذلك الدرجة الأولى ورجال الأعمال)، مما يمكنها من الاستفادة من الطلب في موسم الذروة.
وعند تدشين هذه الرحلة ستكون الرياض الوجهة الثالثة في الشرق الأوسط التي تصل إليها العملاقة بعد كل من عمان وجدة. وكانت طيران الإمارات قد استخدمت الطائرة العملاق ذات الطابقين إلى الرياض بين 29 أبريل 2019 و22 مارس 2020. وسيرحب المطار بعودتها في 1 أبريل.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN19032024000110011019ID1107998106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.