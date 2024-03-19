1.51 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.51 مليار درهم تمت عبر 580 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 430 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 47 مبايعة لأراضٍ، و342 مبايعة لوحدات سكنية و41 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 31.5 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 391 مليون درهم تمت عبر 123 معاملة، منها 33 رهناً لأراض، و72 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 81 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 40.6 مليون درهم.

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