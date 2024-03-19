البرازيل تحقق في إغراق أسواقها بالمنتجات الصينية الرخيصة

تعكس التحقيقات مخاوف من تدفق المنتجات الرخيصة، لكنها قد تؤدي إلى توتر علاقات برازيليا مع بكين

تحقق وزارة الصناعة البرازيلية في مزاعم إغراق أسواقها المحلية بالمنتجات الصناعية الصينية، في الوقت الذي يعاني فيه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من تدفق السلع المستوردة رخيصة الثمن. وفتحت الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية ما لا يقل عن 6 تحقيقات بشأن منتجات تتراوح بين الصفائح المعدنية والصلب المطلي مسبقاً والمواد الكيميائية والإطارات، بناء على طلب الجهات الصناعية في البلاد.

وتأتي الإجراءات البرازيلية في وقت تكثف فيه الصين صادراتها إلى دول العالم؛ حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من طاقة إنتاجية فائضة وسط تباطؤ قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.

ولتحفيز اقتصادها، تستثمر الصين في الصناعات المتقدمة، لا سيّما في مجال الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات.

وإضافة إلى البرازيل، ارتفعت صادرات الصين من الصلب إلى فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

وبدأت الأسواق المتقدمة في اتخاذ تدابير واسعة النطاق ضد الواردات الصينية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مضاداً لمحاربة الدعم المقدم على المركبات الكهربائية الصينية، وأثارت إدارة بايدن مؤخراً مخاوف أمنية حيال سيارات الدولة الآسيوية.

ونمت صادرات الصين بنسبة 7.1% في الشهرين الأولين من هذا العام، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو في الواردات. ((وقد يؤدي الانخفاض المستمر في أسعار الصادرات الصينية إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وبعض القوى الاقتصادية الكبرى))، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن مجموعة ((نومورا)) للخدمات المالية الدولية.

وارتفعت صادرات الصين إلى البرازيل ووارداتها منها بأكثر من الثلث في الشهرين الأولين من العام، وفقا لبيانات الجمارك الصينية. وقال أندريه باسوس كورديرو، رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية البرازيلي: ((إن العام الماضي شهد واحدة من أكثر المواقف خطورة في تاريخ صناعة الكيماويات الوطنية)). و((من وجهة نظرنا فإن الزيادات المؤقتة في التعريفات الجمركية أداة تنظيمية لا غنى عنها لمكافحة هذه العمليات والحفاظ على السوق المحلية)).

وتخلق التوترات التجارية معضلة للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يسعى إلى تعزيز العلاقات مع بكين وحماية وتطوير الصناعات الوطنية في البرازيل في الوقت نفسه. ومنذ عودته إلى الرئاسة لولاية ثالثة غير متتالية العام الفائت، وضع لولا السياسة الصناعية في صميم استراتيجيته الاقتصادية.

إلا أن برازيليا من المحتمل أيضاً أن تحاول تجنب المواجهة مع بكين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها ومشترٍ كبير للسلع الأساسية مثل فول الصويا وخام الحديد.

في العام الماضي، صدّرت البرازيل بضائع بقيمة تزيد على 104 مليارات دولار إلى الصين، بينما استوردت منها بضائع بقيمة 53 مليار دولار. ومن أصل 101 مليون طن متري من فول الصويا صدرتها البرازيل العام الماضي، ذهب 70% منها، بقيمة نحو 39 مليار دولار، إلى الصين.

وتم إطلاق أحد أحدث التحقيقات في وقت سابق من هذا الشهر بناء على طلب من ((سي إس إن)) وهي شركة برازيلية كبيرة لإنتاج الصلب، والتي ادّعت أن واردات أنواع معينة من صفائح الفولاذ الكربوني من الصين ارتفعت بنسبة 85% تقريباً بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

وفي معرض افتتاح التحقيق، الذي من المقرر أن يستغرق 18 شهراً، قالت وزارة الصناعة إن هناك عناصر كافية تشير إلى ممارسة الإغراق في الصادرات من الصين إلى البرازيل.

وطلبت شركات صناعة الصلب البرازيلية من الحكومة فرض رسوم جمركية تتراوح بين 9.6% و25% على منتجات الصلب المستوردة.

وارتفع إجمالي واردات الحديد والصلب من الصين من 1.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 2.7 مليار دولار في العام الماضي.

يشكل ارتفاع واردات الصلب نقطة حساسة خاصة بالنسبة للحكومة البرازيلية، حيث تعد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية من أكبر مصدري خام الحديد في العالم، وهو المكون الأساسي في إنتاج الصلب.

كما تشكل المواد الكيميائية والإطارات نقاط خلاف أخرى، حيث أطلقت وزارة الصناعة تحقيقات منفصلة في الأشهر الأخيرة. ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت واردات حمض الفثاليك الكيميائي من الصين بأكثر من 2000% من حيث الحجم بين يوليو 2018 ويونيو 2023، وفي الفترة نفسها، نمت واردات الإطارات بأكثر من 100% لتصل إلى 47 مليون وحدة مقابل 23 مليون وحدة، حيث يأتي نحو 80% منها من الصين.

والبرازيل ليست السوق الناشئة الوحيدة التي أعربت عن مخاوفها بشأن فيضان المنتجات الصناعية القادمة من الصين.

في تايلاند، اتهمت الحكومة الشركات الصينية بالتهرب من رسوم مكافحة الإغراق، بينما حذرت المجموعات الصناعية من خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار الصلب في السوق.

وأطلقت الحكومة الفيتنامية تحقيقات في إغراق أبراج الرياح وبعض منتجات الصلب من الصين بعد شكاوى من الصناعات المحلية.

في أغسطس من العام الماضي، فرضت المكسيك تعريفات جمركية تتراوح بين 5% و25% على واردات مئات السلع من الدول التي لا ترتبط معها باتفاقية تجارة حرة، وكانت الصين من أكثر الدول تضرراً.

فُرضت التعريفات وسط ضغوط متزايدة من المسؤولين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن المكسيك لا تفعل ما يكفي لتوضيح منشأ واردات الصلب من دول ثالثة، وهو ما يعتبره خبراء التجارة إشارة إلى الصين. ولم ترد الحكومة الصينية على الفور على طلب بالتعليق.

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