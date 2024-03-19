مؤسسة التنمية الدولية تسعى إلى جمع تمويل قياسي

الأزمات ذات الصلة بالديون والتغير المناخي تزيد الحاجة لمساعدات المؤسسة الدولية للتنمية

يسعى صندوق البنك الدولي للدول الأكثر فقراً على مستوى العالم، إلى جمع تمويل قياسي لمواجهة تنامي أزمات الديون والتغير المناخي، حسب ما قال مدير تعبئة موارد في البنك، ديرك راينرمان.

وقال راينرمان لـ((فايننشال تايمز)) إن المؤسسة الدولية للتنمية تحتاج إلى ((أكبر عملية تجديد لمواردها على الإطلاق))، لتقديم قروض ومنح رخيصة إلى 75 دولة نامية.

ولم يحدد راينرمان مستهدفاً، لكن المؤسسة الدولية للتنمية جمعت 23.5 مليار دولار من الدول المانحة في آخر جولة لجمع التمويلات في عام 2021. وازداد الإجمالي إلى 93 مليار دولار بعد طرق أبواب أسواق رأس المال.

وقال محللون إن موجة أزمات الديون السيادية والتكاليف المرتبطة بتخفيف آثار التغير المناخي تتطلب زيادات كبيرة في تمويل التنمية. في الوقت نفسه، تحد الانتخابات وتقليص ميزانيات المعونات شهية الإنفاق في أكبر الدول المانحة لمؤسسة التنمية الدولية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال تشارلز كيني، أحد قدامى الزملاء في مركز أبحاث التنمية العالمية إن ((بعضاً من أكبر المانحين التقليديين لديهم أمور حادثة تجعل من الصعب عليهم تقديم مبالغ أكبر)) للمؤسسة الدولية للتنمية.

وتنظر حكومات ومجموعات سياسية إلى مؤسسة التنمية الدولية، التي تتمتع بإجمالي أصول قدره 235 مليار دولار، باعتبارها واحداً من أكثر مقدمي المعونة فاعلية في المعركة العالمية ضد الفقر. ويرجع ذلك إلى قدرتها على الاستفادة من أسواق رأس المال ومضاعفة أرباحها السنوية بثلاثة أضعاف، وتوفير التمويل للدول الفقيرة بموجب شروط ميسرة أو هامشية.

وقالت أناليسا بريتزون، الباحثة الرئيسة في معهد التنمية فيما وراء البحار، إن التمويل ((يقدم قيمة ممتازة مقابل المال للدول المانحة، أكثر من التسهيلات الأخرى القائمة على المنح)).

ويجب على مؤسسة التنمية الدولية الاتجاه للدول الأكثر ثراء لجمع رأس المال مرة كل ثلاثة أعوام، لأن مساعداتها لا تدر إلا عائداً مالياً ضئيلاً.

وسيكون على العديد من الدول التي تواجه أزمة ديون أن تسدد للمقرضين وحاملي السندات الحاليين أكثر مما تحصل عليه من الديون الجديدة. وتراجعت الصين، وهي دائن رئيس للحكومات، عن الإقراض، ما أدى إلى تقليص مصدر آخر لتمويل الدول المستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وقال راينرمان إن ((عدداً أكبر من الدول يمر بأوضاع اقتصادية صعبة بسبب بيئة الاقتصاد الكلي، ما يعني أنها ستحصل على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية بفوائد ميسرة، ما يتطلب من المؤسسة ضخ المزيد من رأس المال الاستراتيجي)).

وأضاف إنه من المقرر أن تدفع زيادة خط التمويل، المؤسسة الدولية للتنمية، إلى الوصول لسقف الرافعة المالية التي يفرضها تصنيفها الائتماني AAA، في وقت أبكر من المتوقع.

وأوضح أن المؤسسة جمعت التمويلات من المانحين في 2021، وكان التوقيت المحدد الذي تستطيع فيه الاستفادة الكاملة من رأس مالها في ضوء تصنيف AAA هو عام 2034. لكن بسبب المستويات الأعلى من أزمة الديون وتسديدها، أصبح التوقيت الآن في 2030، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد.

ودعا مسؤولون في بعض الحكومات المانحة، البنك الدولي، إلى استخدام المزيد من النفوذ للاستفادة من الموارد الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية، إلى حد التضحية بتصنيفها الائتماني AAA. لكن على أية حال، كان البنك حذراً بشأن التحركات التي قد تؤدي إلى خفض تصنيفه الائتماني.

وقال تشارلز كيني ((في الوقت الحالي، يخلق عدم اليقين السياسي والاقتصادي تحديات جديدة أمام أكبر أربعة مانحين للمؤسسة))، وهم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان. وعلى المؤسسة الاعتماد بشكل أكبر على ((زيادات مثيرة للإعجاب من المانحين الصغار التقليديين، إضافة إلى ممارسة ضغوط كبيرة على المانحين الأكبر لتحقيق مستهدفاتها)).

كما أن المنافسة في الحصول على تمويلات تمثل أيضاً مزيداً من الضغوط. وحسب تقديرات مركز التنمية العالمي، فإنه خلال الفترة من الربع الثاني من عام 2024 وحتى نهاية 2025، ستطلب 8 منظمات تنموية كبيرة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات العالمي من الحكومات المانحة ما يقدر بـ80 مليار دولار.

وكانت الصين والهند وكوريا الجنوبية من بين المتلقين السابقين لمساعدات المؤسسة الدولية للتنمية، لكنها صارت مانحة بارزة في الأعوام الأخيرة. ومن المقرر أن تعزز دول الخليج الغنية بالنفط، مثل المملكة العربية السعودية، مساهماتها هذا العام. ومع ذلك، حذر محللون من أن هذه المصادر الجديدة لن تكون كافية لتلبية الطلب الأكبر على المِنَح خلال الأعوام المقبلة.

ويمكن للبنك الدولي أن يزيد تدفق الأموال من خلال خفض الحصة النسبية من المنح المقدمة للدول الأقل عرضة لخطر التخلف عن السداد. لكن قد يكون هذا أمراً غير مرحب به بين الدول المتلقية للتمويلات، خاصة التي تجابه مخاطر التغير المناخي وتسعى المؤسسة الدولية للتنمية إلى دعمها.

وهناك أفكار أخرى أشارت إليها إيمي دود، مديرة السياسات الاقتصادية للتنمية في منظمة ((وان كامبين)) غير الهادفة للربح، مثل بيع أشكال من رأس المال الهجين إلى المستثمرين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أدوات مثل الديون الثانوية ستؤتي ثمارها، في ضوء التعقيد الذي تتسم به.

وقالت إيمي دود: ((مؤسسة التنمية الدولية أداة سهلة حقاً، إذ يتبرع المانحون بالمال، فتأخذه المنظمة وتضاعفه من خلال مواردها والمال المُسدد)). وأضافت: ((ثمة قيمة في هذه البساطة)).

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