أمريكا لا تزال من دون سياسة صناعية

قد يأتي هذا مفاجأة لبعض الناس، ولكن بالفعل، فقد تم تضخيم شائعات عن وجود سياسة صناعية في أمريكا بشكل كبير. وعلى أي حال، أعادت إدارة بايدن تأكيد دور الدولة في الاقتصاد الأمريكي بطرائق لم نرَها منذ نصف قرن، مثل دعم إعادة التصنيع، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النقابات، وإعادة التفكير في العلاقات التجارية، وإعادة تفعيل سياسة المنافسة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه سياسات منفصلة وليست نظام تشغيل جديداً بشكل أساسي. وعلى المستوى الفكري، فمن الواضح تماماً، أن هناك تحولاً كبيراً في اليسار السياسي في أمريكا، وإلى حد ما في اليمين أيضاً، فقد تبنى الجانبان الرسوم الجمركية والدعم المالي والتدخلات الحكومية الأخرى، وستكون الدولة بالتأكيد أكثر سيطرة بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، ولكن السياسة الصناعية تتعلق بتحقيق أشياء معينة في العالم الحقيقي، مثل إعادة توازن الاستهلاك والإنتاج داخل الاقتصاد، وتقليل الفجوة بين الطبقات، وتعزيز أفضل أنواع النمو وأكثرها استدامة، وبناء قوى عاملة أكثر تنافسية على المستوى العالمي، والعثور على توازن بين الابتكار والتنظيم، وما إلى ذلك. وللقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى اتصالات حقيقية بين أصحاب المصلحة الذين يهمهم الأمر، وتحديداً الأعمال، والعمال، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والحكومة في جميع مستوياتها.

نحن لم نقم إلا بخدش أسطح تلك التحديات في أمريكا، وإذا كانت أوروبا تكنوقراطية والصين استبدادية، يمكن وصف أمريكا بأنها شركة بيروقراطية كبيرة، وتكتل ضخم ومعقد ومتنوع ومهتم بمصالحه الذاتية لدرجة أنه من الصعب عليه العمل بجدوى أو إنتاج، فالعمليات منعزلة والبحث عن الريع متفشٍ والأقسام لا يمكنها العمل معاً، ولا يقتصر الأمر على قطاعين عام وخاص كلاهما منفصل عن الآخر إلى حد كبير، ولكن داخل تلك القطاعات، فإن الأشخاص المناسبين غالباً ما لا يجتمعون في الغرفة نفسها في المناقشات الأكثر أهمية؛ دعونا نبدأ من الحكومة الفيدرالية.

إدارة بايدن واحدة من أكثر الإدارات المتعاونة التي رأيتها في 33 عاماً من الصحافة، وعلى الرغم من ذلك سترى فجوات كبيرة في التواصل والأهداف السياسية، فعلى سبيل المثال، وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، أو وزارة الدفاع والخزانة، وهذا مشكلة حينما تحاول تغيير طبيعة الاقتصاد الأمريكي بأكمله؛ هل المرونة تعني قطع الصفقات التجارية الجديدة في آسيا لمواجهة الصين، والذي يبدو أنه توجه وزارة التجارة، أم يعني الدفع نحو نظام تجارة جديد تماماً كما يريد الممثل التجاري؟ هل يجب أن نسرع في إعادة التصنيع وتقليل أخطار الصين بحثاً عن الأمان، كما يؤيد الكثيرون في الدوائر الدفاعية، أم نتبع نهجاً تدريجياً ونحاول تجنب الحرب التجارية أو التضخم، وهو رأي وزارة الخزانة؟

هناك اتفاق واسع على مستوى البيت الأبيض على أننا نتحرك بعيداً عن أسطورة الأسواق الفعالة والأسواق التي دائماً ما تصحح نفسها ذاتياً، إلى عصر سيكون فيه على القطاع العام أن يقوم بمزيد من التوجيه، أو ((صناعة السوق)) كما يطلق عليها بعضهم، لضمان نتائج اقتصادية وسياسية مستقرة.

التعامل مع مشكلات كبيرة ومعقدة مثل تغير المناخ، أو عدم المساواة الاجتماعية والاضطرابات السياسية الناتجة عنها، مثالان جيدان على الحاجة لاتفاق موحد، ولكن لا توجد نظرية جديدة موحدة عن كيفية القيام بهذا العمل، أو السرعة المطلوبة لإتمامه. بعض المسؤولين يؤيدون التدريج؛ وبعضهم الآخر يؤيد تغيير النظام.

أضف إلى هذا المزيج الذي لا يزال متنافراً، حقيقة أن الكثير مما يمكن أن يشكل سياسة صناعية ذكية للولايات المتحدة، مثل إصلاح التعليم، يتم على مستوى الولايات، ما يعني أنها متفرقة ومسيسة بطبيعتها، ثم أضف حقيقة أن رجال الأعمال والمعلمين لا يتحدثون معاً بطريقة منهجية حقاً في كيف ستبدو قوة عمل القرن الحادي والعشرين أو كيفية إنشائها، وهذا يعني أنه حتى لو تم طرح دولارات التحفيز بسرعة، فقد لا يكون هناك ما يكفي من العمال المهرة لشغل المناصب.

ولا تدعني أبدأ بالحديث عن كيف أن العلاقة المختلة بشكل كبير بين قطاع الأعمال والعمالة في الولايات المتحدة تعوق كل شيء بدءاً من التدريب على المهارات إلى الإدماج الاقتصادي إلى الإنتاج ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

أنا أقوم برسم لوحة بأوسع معانيها هنا، وهناك الكثير من الأمثلة المضادة والمعزولة. على المستوى المحلي أو حتى مستوى الولايات، هناك تقدم يتم إحرازه في توصيل النقاط بين رؤوس الأموال والحكومة والمصلحة العامة، بطرائق تعزز النمو المستدام والشمول، وربما تشكل هذه النجاحات المحلية نوعاً خاصاً من الاستراتيجية الصناعية اللامركزية.

وعبر التواصل بشأن التحديات على المستوى الوطني، وتمويل التغيير في الأماكن التي تحتاج إليه (تتلقى المقاطعات المتعثرة اقتصادياً ضعف مبالغ الاستثمارات في القطاع الاستراتيجي مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي)، يمكن أن ينمو النجاح المحلي إلى شيء أكبر.

ولكن أشك في أن أمريكا ستظل في حاجة إلى التفكير بطريقة أكثر تنظيماً واستراتيجية في التحديات الحالية، وحينما ينتقد الأوروبيون على وجه الخصوص انتقال أمريكا نحو السياسة الصناعية، ينبغي لهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة تبدأ من الصفر. هذه أرض الرعاية الصحية المخصخصة، والمجتمعات المسورة، ولا يوجد ممثلون للعمال في قاعة الاجتماعات، والقليل جداً من الحس الجماعي، وربما يكون التفكير المشترك بشكل أكبر أين تتجه البلاد، وكيفية الوصول إلى هناك، أمر ليس جيداً ليس فقط لأمريكا، ولكن للعالم أيضاً.

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