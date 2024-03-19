بوليفيا تضبط كوكايين بقيمة 450 مليون دولار



أعلن وزير داخلية بوليفيا إن الشرطة تمكنت من ضبط أكثر من 7.2 طن من الكوكايين بقيمة سوقية تبلغ نصف مليار دولار أمريكي تقريبا قبل نقلها إلى بلجيكا، في ثاني أكبر عملية ضبط في تاريخ البلاد.

ونُفذت العملية في منطقة على الحدود مع تشيلي. وكانت المخدرات مخبأة في شاحنتين تنقلان الحديد الهالك لتصديره إلى أوروبا عبر موانئ تشيلي المطلة على المحيط الهادي.

وقال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "إذا أخذنا في الاعتبار سعر هذه المواد، التي تم ضبطها، في بلد المقصد فإننا نتحدث عن تأثير على تجارة المخدرات يتجاوز (قدره) 451 مليون دولار".

وأضاف الوزير أن المسؤول عن بيع شحنة المخدرات هذه فر من البلاد إلى الولايات المتحدة، وأنحى باللائمة على مكتب المدعي العام الأمريكي في تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.