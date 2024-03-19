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الإمارات.. حالة جوية ماطرة بين 22 و26 مارس الجاري

3/19/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي بحسب المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن الحالة الجوية خلال الفترة من 22 مارس إلى 26 مارس الجاري

والطقس من الجمعة إلى السبت غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة. والطقس يوم الأحد إلى الثلاثاء و نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تزداد السحب على مناطق متفرقة وتتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً من مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي ويضطرب في بحر عمان أحياناً خاصة مع السحب الركامية.

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