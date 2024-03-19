زلزال قوته 5.8 درجات يهز باكستان



قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات هز باكستان الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



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