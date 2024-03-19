محمد بن راشد يستقبل أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الشندغة بدبي.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية وأن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد الشهر الفضيل وغيره من المناسبات، على دولتنا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار ودوام العزة والاستقرار والتلاحم الوطني.

وخلال اللقاء، تجاذب سموه مع الحضور وأعيان البلاد أطراف الحديث حول ترسيخ قيم العطاء وعمل الخير وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي خلال الشهر الفضيل، بين مختلف شرائح وفئات المجتمع، مؤكداً حرص سموه والقيادة على ترسيخ هذه القيم بين أوساط المجتمع لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال، داعياً سموه جميع فئات المجتمع الإماراتي إلى العمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة العطاء والتسامح بين أبناء الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحضور على أهمية الشراكة القوية والمثمرة بين دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار من شركات وطنية ورجال أعمال ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا سموه أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية من ركائز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، كما تعكس أولويات النهج الاقتصادي النموذجي للإمارة تحقيقا لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ولترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على تعزيز المقومات التي تكفل ترسيخ الشراكة الإستراتيجية النموذجية بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال، وقال سموه "دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية وفق أرقى المعايير العالمية، وكلها ركائز تعزز ثقتنا في مستقبل أكثر ازدهارا لدبي".

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