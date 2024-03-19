شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شابان فلسطينيان برصاص إسرائيلي أحدهما قرب مستوطنة إسرائيلية في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وذلك بزعم تنفيذ عملية أصيب على إثرها مستوطنان إسرائيليان.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، وذلك بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة مما أدى إلى إصابة إسرائلييين اثنين، واستشهاد الشاب الفلسطيني.

وفي بلدة عقربا جنوبي نابلس استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في وقت سابق الثلاثاء.