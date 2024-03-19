كتائب القسام توقع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن عناصرها استهدفوا مجموعة جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأوضحت الكتائب عبر تلغرام، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".
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