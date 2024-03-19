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كتائب القسام توقع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن عناصرها استهدفوا مجموعة جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


وأوضحت الكتائب عبر تلغرام، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

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