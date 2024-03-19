روسيا : إجلاء أكثر من 9 آلاف طفل من مدينة بيلغورود

روسيا : إجلاء أكثر من 9 آلاف طفل من مدينة بيلغورود
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء 9 آلاف طفل من مدينة بيلغورود على الحدود الأوكرانية، جراء القصف الأوكراني على المدينة.
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