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اجتماع يناقش واقع التعليم التربوي في تربية لواءي الطيبة والوسطية

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسير الجراح خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء،مع رؤساء الأقسام والمشرفين في المديرية، الواقع التعليمي بمدارس الطيبة والوسطية بهدف تطويره وتحسينه .


وأكد الدكتور الجراح أهمية العمل الميداني وضرورة متابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتوفير المستلزمات الأساسية للطلبة والطالبات، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الطلبة بالدوام الرسمي مما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي لديهم .

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