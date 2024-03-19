اجتماع يناقش واقع التعليم التربوي في تربية لواءي الطيبة والوسطية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسير الجراح خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء،مع رؤساء الأقسام والمشرفين في المديرية، الواقع التعليمي بمدارس الطيبة والوسطية بهدف تطويره وتحسينه .
وأكد الدكتور الجراح أهمية العمل الميداني وضرورة متابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتوفير المستلزمات الأساسية للطلبة والطالبات، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الطلبة بالدوام الرسمي مما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي لديهم .
MENAFN19032024000208011052ID1107998052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.