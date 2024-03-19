إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن لواء الطيبة التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية وعدة قضايا مجتمعية.
واكد مدير شرطة غرب إربد بالانابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة ، خلال الاجتماع بحضور رئيس مركز الأمني ورئيس الشرطة المجتمعية وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.
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