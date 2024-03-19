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محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الثلاثاء، الأسواق والمحال التجارية في أقضية دير الكهف وصبحا وأم القطين وأم الجمال في لواء البادية الشمالية الشرقية.


وقال النجادا أن هذه الجولة تأتي في سياق الجولات التفقدية للاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية ومطابقتها للمواصفات المحلية والسقوف السعرية لها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.

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