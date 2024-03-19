الامن العام : وفاتان بحادث تدهور
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث تدهور بالقرب من إشارة الفيصلية بلواء الموقر ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
واشار المصدر انه نتج عن ذلك وفاتان تم نقلهما الى مستشفى التوتنجي الحكومي .
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