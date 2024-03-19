الاحتلال: صاروخ كروز من البحر الأحمر سقط بإيلات

الاحتلال: صاروخ كروز من البحر الأحمر سقط بإيلات
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال بسقوط صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر في مدينة إيلات ، مضيفا أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار.
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