هنية: الاحتلال يسعى لتخريب المفاوضات
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الاحتلال يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى لنشر الفوضى باستهدافه لمجمع الشفاء الطبي ولضباط الشرطة .
كما أكد أن قادة الاحتلال يحاولون تخريب المفاوضات التي تجري حاليا في الدوحة.
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