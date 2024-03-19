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هنية: الاحتلال يسعى لتخريب المفاوضات

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الاحتلال يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى لنشر الفوضى باستهدافه لمجمع الشفاء الطبي ولضباط الشرطة .

كما أكد أن قادة الاحتلال يحاولون تخريب المفاوضات التي تجري حاليا في الدوحة.

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