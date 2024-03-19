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هآرتس: شبكة حسابات مزيفة إسرائيلية تستهدف الأونروا

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مئات من الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت "الأونروا" ورددت مزاعم تورط العاملين فيها في "طوفان الأقصى".
كذلك وجدت الصحيفة أن الحسابات روجت مقالات نشرتها ثلاثة "مواقع إخبارية" غامضة تكتب لصالح "إسرائيل" بهدف التأثير على المشرعين الأمريكيين.

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