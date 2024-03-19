هآرتس: شبكة حسابات مزيفة إسرائيلية تستهدف الأونروا

هآرتس: شبكة حسابات مزيفة إسرائيلية تستهدف الأونروا
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مئات من الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت "الأونروا" ورددت مزاعم تورط العاملين فيها في "طوفان الأقصى".
كذلك وجدت الصحيفة أن الحسابات روجت مقالات نشرتها ثلاثة "مواقع إخبارية" غامضة تكتب لصالح "إسرائيل" بهدف التأثير على المشرعين الأمريكيين.
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