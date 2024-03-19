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مانغو بعد زلزال باكستان : كوادر المنتخب الوطني بخير

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طمأن محمد مانجو المدير الإداري لمنتخب الأردن موقع الوكيل الاخباري على حالة كوادر منتخبنا الوطني بعد الزلزال الذي ضرب باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر امس الثلاثاء .

مانغو قال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري فجر الاربعاء : " امورنا بخير " .

وغادر المنتخب الوطني لكرة القدم إلى باكستان صباح الثلاثاء، لمواجهة أصحاب الأرض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

الى ذلك هز زلزال باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، بعمق 10 كيلومترات حسبما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.


وأضاف المركز أن الزلزال ضرب أيضا قندهار جنوب أفغانستان.

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