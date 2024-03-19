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إسرائيل تأسف لقرار كندا إيقاف تصدير الأسلحة لها

3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار كندا وقف تصدير السلاح لتل أبيب، خطوة تقوّض حق إسرائيل بـ"الدفاع عن النفس"، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.

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