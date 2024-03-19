إسرائيل تأسف لقرار كندا إيقاف تصدير الأسلحة لها

إسرائيل تأسف لقرار كندا إيقاف تصدير الأسلحة لها
التاريخ
3/19/2024 7:07:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار كندا وقف تصدير السلاح لتل أبيب، خطوة تقوّض حق إسرائيل بـ"الدفاع عن النفس"، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.
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