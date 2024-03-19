زلزال قوي يضرب باكستان
التاريخ
3/19/2024 7:07:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هز زلزال باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، بعمق 10 كيلومترات حسبما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
MENAFN19032024000208011052ID1107998043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.