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إربد: المجلس الأمني في الطيبة يناقش قضايا مجتمعية

3/19/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن لواء الطيبة التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية وعدة قضايا مجتمعية.


واكد مدير شرطة غرب إربد بالانابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة ، خلال الاجتماع بحضور رئيس مركز الأمني ورئيس الشرطة المجتمعية وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.

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