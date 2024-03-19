مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة

مجلس الأمانة يصادق على تمويل شراء 48 حافلة
التاريخ
3/19/2024 7:07:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -صادق مجلس أمانة عمان، الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تمويل شراء 48 حافلة بقيمة 8 ملايين دينار من خلال التأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء .
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