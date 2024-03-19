“مدل بيست”تدشن النسخة الثانية من مبادرة“هن” في نادي“بيست هاوس”

الرياض- أصداف نيوز:

أقامت شركة“مدل بيست”، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، حفل سحور رمضاني في نادي“بيست هاوس” بحي جاكس في الدرعية، وحضره الفريق النسائي لـ“مدل بيست” ونخبة من أبرز الإعلاميات، حيث شهد إطلاق النسخة الثانية من مبادرة“هُنَّ”، إلى جانب مشاركة أبرز التجارب الناجحة للقيادات النسائية في“مدل بيست”، والتي ساهمت بدور فعال في النهوض بصناعة الموسيقى في المملكة والمنطقة.

ورحبت ندى الهلابي، المديرة الاستراتيجية في“مدل بيست” ومديرة مؤتمر“إكس بي لمستقبل الموسيقى”، في بداية الحفل بالحضور الإعلامي، وأعربت عن بالغ تقديرها للدور البارز للإعلاميات في دعم مسيرة“مدل بيست” في تحقيق أهدافها، انطلاقاً من الوعي المشترك بأهمية دعم الإبداع والمبدعين في المملكة

وأشارت الهلابي إلى أن المؤتمر أطلق العديد من المبادرات لدعم المواهب، منها مبادرة“هُنَّ” لدعم المرأة في عالم الموسيقى بشكل خاص، وهي برنامج إرشادي لربط المواهب الصاعدة في الصناعة الموسيقية مع نساء ناجحات في نفس المجال.

وكشفت الهلابي عن أن برنامج“هُنَّ” الإرشادي في نسخته الثانية للعام الجاري 2024 متاح التسجيل فيه حتى نهاية عيد الفطر، ويمكن للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المطربات وكاتبات الأغاني الناشئات ومنتجي الموسيقى ومديري المواهب والعاملين في مجال الموسيقى، التسجيل في البرنامج عبر نموذج للحصول على فرصة إرشاد من أحد المحترفين البارزين في الصناعة، كما خصص البرنامج نموذجاً للموجهين الراغبين في المشاركة.

وأضافت الهلابي أن برنامج“هُنَّ” الإرشادي أنشأ مجموعة مخصصة عبر“واتساب” لمتابعة أخبار الصناعة والأحداث المقبلة، واستضافة دوائر استماع منتظمة في جميع أنحاء المنطقة، وهي متاحة للنساء للمشاركة، مؤكدة أنه بإمكان أكل من لديها الرغبة في دعم المواهب النسائية في مجال الموسيقى بالمنطقة أو تعزيز مفهوم المساواة في صناعة الموسيقى، التواصل مع برنامج“هن” عبر ....

وقالت الهلابي،“جرى أول تجمع لـمبادرة“هُنَّ” في مؤتمر“إكس بي لمستقبل الموسيقى” عام 2023، حيث جمعنا 4 مرشدات و4 متدربات في برنامج توجيه لثلاثة أشهر غطى مجالات الأعمال الموسيقية، وهي إنتاج الموسيقى وإدارة الموسيقى والفن. كما تضمن البرنامج إقامة“دوائر استماع افتراضية”، تعزيزًا للمشاركة المجتمعية ومعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة في صناعة الموسيقى. وقد أثمر برنامج التوجيه نتائج مذهلة، حيث ربط بين الأفراد ذوي الفكر المماثل من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لمناقشة التحديات الحالية والفرص المتاحة للنساء في صناعة الموسيقى، وسبل دعم المواهب والموارد التي تمكنهم من تحقيق النجاح.

جدير بالذكر أن نادي“بيست هاوس” هو أول نادي إبداعي متكامل في المملكة، ويوفر للأعضاء من المبدعين وعشاق الموسيقى مكانًا للتواصل والترفيه والتعلم وتبادل الخبرات، ويقيم النادي جلسات تعليمية وندوات موسيقية وورش عمل وفعاليات حيوية تثري صناعة الموسيقى.

كما يضم“بيست هاوس” استوديو تسجيل متعدد الاستخدامات ومجهز بأحدث الأجهزة لتلبية الاحتياجات الصوتية المختلفة، ويعد مكانًا مثاليًا لمتابعة عروض الفرق الموسيقية الحية، إلى جانب غرفتين للإنتاج بهما أكشاك مصممة خصيصًا لتأليف الموسيقى ومحطة إذاعية للبث والبرمجة.