توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أن هناك توجها لإنشاء مسارات سياحية ودينية في المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء المجلس اليوم الثلاثاء، مع مواطنين للاستماع لمطالبهم، واستعراض المشاريع المنجزة ونسبة تنفيذ المشاريع المقررة بألوية ومناطق المحافظة، وأسباب تعثر وتأخر المشاريع المدرجة على جدول المجلس لعام 2023.



وعرض العواملة لأسباب تعثر تنفيذ المشاريع، وقال:“إن المشاريع المتعثرة على مستوى المحافظة شملت إضافة غرف صفية لمدرسة ظهرة الرمل، حيث تم تحويل المشروع إلى كرفانات ولم يتم إحالة العطاء.



وفيما يتعلق بمشروع مدرسة الصوانية، قال” إنه تم إحالة العطاء لمتعهد جديد، كما لم يتم إحالة عطاء بناء مدارس ماحص بمبلغ 30 ألف دينار، وهناك مشاريع في لواء عين الباشا وتم إصدار مستند مالي بقيمة 86 ألف دينار والمشروع قيد الطرح”.



وبين العواملة أن هناك“عطاء لشراء مكيفات لمدرسة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية بقيمة 60 ألف دينار ولم تتم الإحالة لغاية الآن، وتم الاعتذار من المقاول بتجهيز فرع الاقتصاد المنزلي بمدرسة حمدي الأنيس بقيمة 30 ألف دينار وعدم مباشرة المقاول بالعمل بمدرسة ام كلثوم بمنطقة الكرامة بقيمة 10 الآف دينار” .



وأضاف أن مشاريع قطاع الشباب تمثلت في إنشاء مدرج لنادي الروضة وتم حجز المخصصات كاملة والبالغة 20 ألف دينار في وزارة الأشغال للعام الحالي، وإنشاء مبنى نادي الكرامة بقيمة 85 ألف دينار وتم حجز المبلغ في وزارة الأشغال، وإنشاء ملعب لنادي علان بقيمة 50 ألف دينار وتم حجز المبلغ في وزارة الأشغال، وتأهيل ملعب الزعتري بقيمة 25 ألف دينار.