البيت الأبيض قلق من تقرير أممي عن مجاعة وشيكة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق إزاء التقرير الأممي الذي يشير إلى مجاعة وشيكة في غزة، قائلا إنه ينبغي لإسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة من دون عراقيل.
وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستواصل الضغط من أجل التوصل لاتفاق تبادل بما يسمح بإدخال مزيد من المساعدات لغزة.
وأضاف أن الاجتماع الإسرائيلي الأميركي بشأن الهجوم البري على رفح ربما ينعقد مطلع الأسبوع المقبل.
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