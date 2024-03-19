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البيت الأبيض قلق من تقرير أممي عن مجاعة وشيكة بغزة

3/19/2024 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق إزاء التقرير الأممي الذي يشير إلى مجاعة وشيكة في غزة، قائلا إنه ينبغي لإسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة من دون عراقيل.
وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستواصل الضغط من أجل التوصل لاتفاق تبادل بما يسمح بإدخال مزيد من المساعدات لغزة.
وأضاف أن الاجتماع الإسرائيلي الأميركي بشأن الهجوم البري على رفح ربما ينعقد مطلع الأسبوع المقبل.














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