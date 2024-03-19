إصابة جنديين إسرائيليين بقصف من جنوب لبنان

إصابة جنديين إسرائيليين بقصف من جنوب لبنان
التاريخ
3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجراح نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مواقع في الجليل الأعلى، وذلك بعد بيانات عدة من حزب الله تؤكد استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال إنه قصف مجمعات عسكرية لحزب الله في بلدات عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة والناقورة وكفركلا.
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