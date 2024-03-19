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إصابة جنديين إسرائيليين بقصف من جنوب لبنان

3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجراح نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مواقع في الجليل الأعلى، وذلك بعد بيانات عدة من حزب الله تؤكد استهدافه تجمعات لجنود الاحتلال.


وقال جيش الاحتلال إنه قصف مجمعات عسكرية لحزب الله في بلدات عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة والناقورة وكفركلا.


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