صندوق إسكان الأمانة يصدر دفعة جديدة تشمل 83 مشتركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و 95 ألف دينار.
وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثانية التي يتم إصدارها لهذا العام 2024 على 83 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم خدماته للمشتركين.
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