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الاحتلال يغتال قيادي ثالث بشرطة غزة خلال 24 ساعة

3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة الإسرائيلية على سيارة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل حوالي ساعتين، استهدفت مدير شرطة النصيرات محمود البيومي الذي استشهد مع مرافقيه وطفلين.


والبيومي هو القيادي الثالث في الشرطة الذي تغتاله إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اغتيالها مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا.


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