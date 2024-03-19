الاحتلال يغتال قيادي ثالث بشرطة غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة الإسرائيلية على سيارة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل حوالي ساعتين، استهدفت مدير شرطة النصيرات محمود البيومي الذي استشهد مع مرافقيه وطفلين.
والبيومي هو القيادي الثالث في الشرطة الذي تغتاله إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اغتيالها مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا.
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