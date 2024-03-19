البنتاغون: لم نشاهد خطة لضمان سلامة المدنيين بـ رفح
التاريخ
3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم البنتاغون إن واشنطن لم تر حتى الآن خطة لعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة تضمن سلامة المدنيين وتوفير المساعدات.
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