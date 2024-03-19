أكسيوس: نتنياهو وافق على زيارة غالانت لواشنطن

أكسيوس: نتنياهو وافق على زيارة غالانت لواشنطن
التاريخ
3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع أكسيوس عن مصادر إسرائيلية وأميركية تأكيدها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على زيارة وزير الحرب يوآف غالانت إلى واشنطن .
واشارت إلى أن الزيارة ستكون مطلع الأسبوع المقبل .
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