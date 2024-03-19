Tuesday, 19 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكسيوس: نتنياهو وافق على زيارة غالانت لواشنطن

3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع أكسيوس عن مصادر إسرائيلية وأميركية تأكيدها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على زيارة وزير الحرب يوآف غالانت إلى واشنطن .

واشارت إلى أن الزيارة ستكون مطلع الأسبوع المقبل .

MENAFN19032024000208011052ID1107997613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث