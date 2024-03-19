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السيناتور شومر: إسرائيل قد تصبح منبوذة عالميا

3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخبار ي- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور الأميركي تشاك شومر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026.
كما أعرب شومر عن خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة نتنياهو منبوذة عالميا حتى من الولايات المتحدة .

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