السيناتور شومر: إسرائيل قد تصبح منبوذة عالميا

السيناتور شومر: إسرائيل قد تصبح منبوذة عالميا
التاريخ
3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخبار ي- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور الأميركي تشاك شومر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في إسرائيل حتى عام 2026.
كما أعرب شومر عن خشيته من أن تصبح إسرائيل بقيادة نتنياهو منبوذة عالميا حتى من الولايات المتحدة .
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