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مستجدات المنخفض وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

3/19/2024 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الاربعاء وتسود أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

اما يوم الخميس يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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