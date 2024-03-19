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عملية ناجحة لـالإطفاء تنهي انحشار يد وافدة بفرامة لحم

3/19/2024 3:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك التنيب
تكللت عملية ناجحة لرجال قوة الاطفاء العام بإنهاء انحشار يد عاملة منزلية من فرامة لحم. ‏وقالت قوة الإطفاء إن رجالا من الإنقاذ الفني توجهوا إلى أحد المستشفيات بعد بلاغ ورد إليها عن انحشار يد عاملة منزل بجهاز فرامة لحم. وأضافت أنه تم التعامل مع الحادث وإخراج يد المصابة في المستشفى.

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