عملية ناجحة لـالإطفاء تنهي انحشار يد وافدة بفرامة لحم

عملية ناجحة لـالإطفاء تنهي انحشار يد وافدة بفرامة لحم
التاريخ
3/19/2024 3:07:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك التنيب
تكللت عملية ناجحة لرجال قوة الاطفاء العام بإنهاء انحشار يد عاملة منزلية من فرامة لحم. وقالت قوة الإطفاء إن رجالا من الإنقاذ الفني توجهوا إلى أحد المستشفيات بعد بلاغ ورد إليها عن انحشار يد عاملة منزل بجهاز فرامة لحم. وأضافت أنه تم التعامل مع الحادث وإخراج يد المصابة في المستشفى.
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