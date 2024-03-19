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الحالة المطرية تتحسن مع فرص ظهور الضباب اليوم

3/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بلدية الكويت أمس رفع جاهزية فرقها المنتشرة في المحافظات للتعامل بشكل فوري مع البلاغات لارتفاع منسوب المياه في المنازل بالسكن الخاص، في وقت اعلنت دائرة الارصاد تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية منذ بعد منتصف الليل حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق صباح اليوم الأربعاء، على أن تعاود فرص الأمطار صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم بلدية الكويت محمد المطيري في بيان صحافي، ان البلدية استقبلت البلاغات الواردة عن طريق خدمة (الواتساب) على الرقم: 24727732 أو عبر الخط الساخن 139.
وأضاف المطيري ان البلدية ستقوم بسحب تجمعات المياه من خلال صهاريج المياه والتعامل مع الطفح لمنسوب المياه في بعض المنازل بالسكن الخاص إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار في الطرقات.
وأكد ان فرق النظافة الميدانية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتقدم جميع أعمال المساندة للتعامل مع الحالة المطرية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

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